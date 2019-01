23 gennaio 2019- 19:18 Migranti: Martina, 'senza operazione Sophia Italia resta sola' (2)

(AdnKronos) - "Piuttosto che minacciare, l’Italia farebbe bene a dialogare con gli altri governi europei per trovare insieme una soluzione che garantisca sicurezza e stabilità nel Mediterraneo e che serva a promuovere una politica europea sull’immigrazione e sull’integrazione che sia seria, umana e sostenibile”. “L’unico modo credibile di garantire gli interessi italiani -conclude Martina- è costruire risposte comuni a livello europeo basate su una vera solidarietà e condivisione di responsabilità da parte di tutti i Paesi, a partire da quelli che si proclamano i migliori alleati del ministro Salvini e che però poi da mesi si oppongono sistematicamente a qualsiasi passo in avanti in materia di politiche migratorie e per l’accoglienza dei rifugiati”.