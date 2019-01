28 gennaio 2019- 20:49 Migranti: Martina, 'serve riscossa civile e democratica

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - “Non ci si può girare dall’altra parte. Serve una riscossa civile e democratica e ciascuno deve fare quello che può. Io, noi, non ci rassegnamo a vivere in un Paese dove il governo decide di utilizzare drammi umani per la propria propaganda quotidiana”. Lo afferma Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd.