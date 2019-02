28 febbraio 2019- 13:27 Migranti: Martina, 'su questo si gioca partita decisiva tra noi e destra'

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - "Noi dobbiamo essere consapevoli che sull'immigrazione si gioca una partita decisiva tra noi e la destra e dobbiamo dare battaglia nel Paese per dire che c'è un'altra via di governo di un fenomeno storico come quello migratorio". Lo ha detto Maurizio Martina al Confronto Su Skytg24. E proprio per questo "noi abbiamo bisogno di più Europa" per poter governare i flussi migratori.