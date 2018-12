12 dicembre 2018- 18:03 Migranti: Mattarella e governo ribadiscono, questione riguarda Ue

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - L'Italia non può essere lasciata sola nella gestione dei flussi migratori, questione di cui deve farsi carico l'Unione europea, dando il giusto peso al ruolo nevralgico e strategico che svolge l'Italia nel Mediterraneo. Una posizione più volte sostenuta dal nostro Paese e che verrà ribadita nel Consiglio europeo in programma a Bruxelles domani e venerdì. Se ne è discusso durante la tradizione colazione di lavoro svoltasi oggi al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e alcuni ministri.Sul tavolo anche l'esigenza di un aggiornamento della missione Sophia, sottolineata a più riprese dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini (oggi assente in quanto in visita in Israele), e ribadita ieri anche dal premier nelle sue comunicazioni in Parlamento, in modo che gli sbarchi dei migranti salvati dalle navi dell’operazione non avvengano soltanto in Italia."Su questo tema -ha affermato Conte parlando alle Camere- occorre che tutti gli Stati membri si chiedano davvero se valga la pena di mettere in pericolo un’operazione anche di forte valenza politica, in primo luogo per la sicurezza del Mediterraneo, per reiterare una chiusura netta ad un aggiornamento del mandato che l’Italia chiede allo scopo di ottenere finalmente uno sforzo condiviso sugli sbarchi". Per questo è necessario "un impulso del Consiglio europeo affinché la questione dell’aggiornamento del mandato dell’operazione Sophia possa essere risolta in modo positivo e tempestivo".