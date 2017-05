MIGRANTI: MATTARELLA, FENOMENO DA GOVERNARE CON RESPONSABILITà NON IGNORANDOLO

12 maggio 2017- 19:17

Montevideo, 12 mag. (AdnKronos) - I fenomeni migratori, diversi nelle varie epoche, vanno affrontati "con serenità, con senso di responsabilità, non ignorandoli". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo ai giornalisti dopo aver visitato a Montevideo la Casa di Giuseppe Garibaldi, tornando sul tema ampiamente trattato durante le visite di Stato in Argentina e Uruguay e su alcune polemiche sviluppatesi in Italia sulle sue affermazioni."I fenomeni migratori -ha ricordato il Capo dello Stato- sono sempre esistiti nella storia del mondo, nella storia europea, in quella italiana: il nostro è un Paese che è frutto di una composizione di tanti apporti nel corso dei secoli. Naturalmente il fenomeno di un certo tempo è diverso da quello degli altri, non vi sono identità tra questi fenomeni, però quello che non va dimenticato è che la storia del mondo, particolarmente d'Europa, è una storia di migrazioni, che occorre governare con senso di responsabilità, con saggezza, ma anche con intelligenza, senza pensare ad ignorare fenomeni di carattere epocale come questi". "Si possono regolare -ha concluso Mattarella- affrontandoli con serenità, con senso di responsabilità, ma non ignorandoli".