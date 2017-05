MIGRANTI: MATTARELLA, FONTE CRESCITA E PROGRESSO, SIAMO IN 'PATRIA TERRESTRE'

9 maggio 2017- 18:51

Buenos Aires, 9 mag. (AdnKronos) - Un comune destino accomuna i popoli, tanto che si può parlare di "patria terrestre". In questo contesto il fenomeno migratorio rappresenta una "fonte di opportunità, di progresso, di crescita sociale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Buenos Aires al Congreso de la Nacion a Camere riunite. "Valori di apertura e accoglienza accomunano" Argentina e Italia "su temi complessi quali quelli dei rifugiati e dei migranti, ai quali non singoli Paesi ma l'intera comunità internazionale è chiamata a dare risposte soddisfacenti e lungimiranti. L'apertura con la quale da questo Continente -e da questo Paese in particolare- si è guardato al fenomeno migratorio quale fonte di opportunità, di progresso, di crescita sociale, rappresenta -ha sottolineato il Capo dello Stato- un esempio che dovrebbe illuminarci anche oggi".