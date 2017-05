MIGRANTI: MATTARELLA, FONTE CRESCITA E PROGRESSO, SIAMO IN 'PATRIA TERRESTRE' (2)

9 maggio 2017- 18:51

(AdnKronos) - "L'era della globalizzazione -ha quindi ricordato il Presidente della Repubblica- ha reso percepibile il comune destino dei popoli e per la prima volta ha consentito di poter parlare di 'patria terrestre'. Una patria, il nostro pianeta, nel quale sentiamo di condividere una identica sorte, che sta al di là di ciò che determina il divenire dei nostri singoli Paesi". "Nella nostra storia si concretizza il concetto di umanità quale comunità legata da un medesimo destino. I sistemi locali, nella loro diversità, si trovano a interagire con un sistema globale, al quale tutti siamo chiamati a prestare una maggiore e sempre nuova attenzione. L'avventura che ci ha legato, ci ha anche insegnato, in anticipo rispetto all'epoca della globalizzazione, come colmare le distanze geografiche, costruendo sensibilità comuni sulla base di valori condivisi che sono alla base delle nostre società".