MIGRANTI: MATTARELLA, GRAVE E INTOLLERABILE AUMENTO MINORI SCOMPARSI

26 luglio 2017- 17:11

Roma, 26 lug. (AdnKronos) - Il fenomeno delle persone scomparse "resta di drammatica attualità e in preoccupante crescita, reso ancora più grave e intollerabile dall'aumento esponenziale della scomparsa, tra i migranti, dei minori non accompagnati, ostaggio e preda della barbarie dei trafficanti del Mediterraneo". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione del decennale di istituzione dell’Ufficio del Commissario straordinario del governo per le persone scomparse e della presentazione della relazione semestrale sull'attività dell'organismo.