MIGRANTI: MATTARELLA, MEDITERRANEO SIA LUOGO DI INCONTRO CIVILTà E NON DI MORTE

17 luglio 2017- 12:44

Matera, 17 lug. (AdnKronos) - "Il Mediterraneo da luogo di scambi, di cultura, di commerci, di esperienze, di costumi è in questo periodo un luogo di sofferenze, di traffici disumani, spesso di morte. Occorre far prevalere e riaffermare in pieno il suo carattere di legame di civiltà, come è stato prevalentemente per i secoli". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Matera all'inaugurazione della Cattedra 'Jacques Maritain'. "La comunanza di paesaggi e di culture -ha aggiunto il Capo dello Stato- costituiscono l'humus, la base, per diritti umani, per la pace, per il dialogo".