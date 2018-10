23 ottobre 2018- 18:51 Migranti: Mattarella, sicurezza con integrazione, Comuni centrali

Rimini, 23 ott. (AdnKronos) - "Tra l’Anci e il governo si è aperto un confronto anche sulle recenti misure riguardanti i servizi di accoglienza e il sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati. Senza entrare in valutazioni, che certamente sono oggetto di discussione anche tra di voi, penso che si possa comunque sottolineare come i Comuni restino le istituzioni pubbliche più importanti per l’effettiva integrazione dei migranti che vanno accolti e di coloro ai quali la nostra Costituzione riconosce protezione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Rimini all'Assemblea annuale dell'Anci."L’integrazione -ha proseguito il Capo dello Stato- è un motore e garanzia di sicurezza pubblica. I Comuni sono parte di questo motore come dimostrano le buone esperienze che, in questa materia, hanno realizzato. E’ certamente importante comunque –come su ogni tema- ascolto reciproco e interlocuzione costruttiva con il governo centrale".