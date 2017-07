MIGRANTI: MATTARELLA, TRAFFICANTI ESSERE UMANI NON POSSONO ESSERE PORTA EUROPA (2)

19 luglio 2017- 11:08

(AdnKronos) - "Quelle decine di migliaia di imbarcazioni sulla cui sicurezza delle vite che contengono voi vegliate, rivelano un'attitudine -ha ricordato il Capo dello Stato- che si è moltiplicata, che si è esaltata in queti ultimi anni per effetto del fenomeno migratorio. Nel corso degli anni sono tante le vite salvate nel Mediterraneo e questo ha comportato sulla nostra Marina militare, sulla Guardia costiera la riconoscenza del Paese e l'apprezzamento e la riconoscenza non soltanto d'Europa, ma del mondo intero". "E' una delle condizioni più impegnative della vostra attività, che si è affiancata alle altre numerose attività che dovete svolgere e cui fate fronte giorno per giorno nel corso dell'anno. Questa del salvataggio è particolarmente rilevante nell'immaginario e nell'emozione dei nostri concittadini, ma si affianca ad una quantità di compiti di grande importanza che giorno per giorno la Guardia costiera assicura. Questo del salvataggio si affianca a quello del contrasto al traffico di esseri umani, dell'attività preliminare investigativa da poi rimettere all'Autorità giudiziaria e alle Forze del'Ordine". (segue)