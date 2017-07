MIGRANTI: MAULLU, BASTA PARLARE DI IUS SOLI

1 luglio 2017- 15:57

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - “Nonostante il caos senza fine generato dall’emergenza migranti, Matteo Renzi si ostina a discutere dello Ius soli e della possibilità di 'spiegarlo meglio'. La superficialità mostrata da Renzi e da tutta la sinistra è davvero imbarazzante: come si può trovare il coraggio di parlare ancora dello ius soli, quando il Paese sta per collassare sotto il peso di un’emergenza senza precedenti?". Lo afferma Stefano Maullu, deputato di Forza Italia. "Mentre Gentiloni, Renzi e compagni si davano energiche pacche sulle spalle al Forum nazionale del Pd, a Catania -aggiunge- attraccava una nave svedese con a bordo 650 migranti e 9 cadaveri. Lo scenario è sempre più preoccupante, ma i principali responsabili di questa sciagura non sembrano curarsene affatto”.