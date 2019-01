6 gennaio 2019- 14:46 Migranti: Maullu (FdI), 'Ue vomitevole, doppia morale con Malta e Italia'

Milano, 6 gen. (AdnKronos) - "È del tutto inammissibile che l'Europa non abbia ancora richiamato Malta per l'atteggiamento che sta tenendo nei confronti della ong Sea Watch, ferma al largo delle coste maltesi con diversi migranti a bordo, inclusi alcuni minori". Lo afferma l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Stefano Maullu."Con ogni evidenza, l'Europa ha deciso di riservare i suoi peggiori strali all'Italia, unicamente per motivi politici, decidendo vigliaccamente di sorvolare sulla condotta di Malta e sul suo approccio nei confronti delle Ong. La doppia morale dell'Europa, in questo senso, è davvero vomitevole", aggiunge. "In questi ultimi anni l'Europa è stata in grado soltanto di criticare, dimostrandosi totalmente incapace di trovare una soluzione accettabile per le ondate migratorie e per il loro contenimento. Ciò che serve, come ripetiamo da anni, è un blocco navale al largo delle coste nordafricane, non c'è altra scelta", chiosa Maullu.