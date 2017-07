MIGRANTI: MAULLU (FI), DA UE CONFUSIONE E AMBIGUITà

4 luglio 2017- 19:37

Milano, 4 lug. (AdnKronos) - “Più che un piano d’azione, quello presentato oggi dalla Commissione Ue sembra un piano di confusione. Il programma contiene soltanto esortazioni ambigue e poco compatibili con la realtà dei fatti: 'Accelerare le discussioni' o 'accelerare i ricollocamenti' sono soltanto due tra le espressioni più ricorrenti nel testo e testimoniano in maniera chiara l’evidente inconsistenza del piano europeo". Lo afferma l'europarlamentare di Forza Italia Stefano Maullu."L’entità della somma stanziata ,35 milioni, non è certo quella che sarebbe stato lecito aspettarsi - fa notare - per un’emergenza di questa portata e sul tema delle relocation la critica all’Italia è cosi evidente che per un attimo ho temuto che l’Ue avesse dato il via a una procedura d’infrazione contro il nostro Paese". "Sulla richiesta di redigere un codice di condotta per le Ongnon vale nemmeno la pena soffermarsi, mentre l’invito ad attuare velocemente la legge Minniti appare oltremodo curioso: l’Ue ci esorta ad 'aumentare le capacità di accoglienza' e le 'capacità supplementari nei centri di crisi', come se già non ne avessimo abbastanza. Qualcuno ha detto che il piano presentato quest’oggi rappresenterà la base per le discussioni di Tallinn di giovedì: la speranza - conclude Maullu - è che in Estonia si possa arrivare a qualche soluzione concreta, perché oggi non se ne vede neppure l’ombra”.