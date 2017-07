MIGRANTI: MAULLU (FI), ESERCITO A FRONTIERA AUSTRIA FRUTTO ASSENZA EUROPA

Milano, 4 lug. (AdnKronos) - L'esercito alla frontiera tra Austria e Italia è "frutto dell'assenza dell'Europa". Lo afferma Stefano Maullu, europarlamentare di Forza Italia, evidenziando che mentre "noi organizziamo marce per l’accoglienza, l’Austria schiera il proprio esercito alle frontiere. La differenza tra i due Paesi è tutta qui e non potrebbe essere più evidente". "L’Italia - ricorda - nel 2017 ha già accolto quasi 85mila migranti e lo spazio per ospitarli è sempre meno. Il Paese sta vivendo una situazione d’emergenza senza precedenti, ma per fronteggiarla non si sta facendo abbastanza e l'Europa non ha supportato in alcun modo l'Italia. La decisione dell’Austria rappresenta - conclude Maullu - una di quelle misure inevitabili nel momento in cui da Bruxelles e da Strasburgo non arriva alcuna risposta concreta".