MIGRANTI: MAULLU (FI), GENTILONI SEGUA LINEA ORBAN

22 luglio 2017- 16:37

Roma, 22 lug. (AdnKronos) - "Anziché considerare le affermazioni di Orban alla stregua di minacce, Gentiloni dovrebbe prendere appunti: la linea d'azione suggerita dal leader ungherese appare pienamente condivisibile, si tratta di un'autentica dimostrazione di buonsenso". Lo afferma Stefano Maullu, deputato di Forza Italia. "In questi ultimi anni -aggiunge- il governo italiano si è limitato ad assistere passivamente all'invasione, senza proporre nessuna misura concreta e immediatamente attuabile. Per affrontare efficacemente l'emergenza migranti occorre invece un approccio fermo e deciso, serve fermezza. Innanzitutto bisognerebbe intervenire nell'Africa subsahariana, con più cooperazione e investimenti, e se gli sbarchi non dovessero interrompersi bisognerà prendere in considerazione la possibilità di chiudere i porti".