23 settembre 2019- 21:48 Migranti: Mauri, 'risultati ottenuti da Lamorgese di grande qualità'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "I risultati ottenuti dal ministro Lamorgese al vertice di Malta sul tema dei migranti sono di grande qualità." Lo afferma il viceministro all'Interno Matteo Mauri. "È la dimostrazione -aggiunge- che un atteggiamento serio, responsabile e genuinamente europeista è il modo migliore per ottenere i risultati sperati. Diventa così evidente la differenza tra chi opera per trovare le soluzioni e chi invece, come Salvini, ha sempre avuto interesse ad alimentare tensioni e problemi per trarne benefici elettorali".