MIGRANTI: MAXI SBARCO A PALERMO, FERMATI TRE SCAFISTI (2)

19 gennaio 2018- 12:02

(AdnKronos) - Per sfuggire alla cattura uno dei fermati si era mimetizzato tra gli altri migranti. Secondo il racconto dei suoi compagni di viaggio avrebbe utilizzato un apparecchio satellitare per orientare la rotta del gommone, gettandolo in mare poco prima del soccorso. Il cittadino della Guinea Bissau, invece, si sarebbe occupato di governare materialmente la carretta del mare, mentre il terzo di nazionalità libica avrebbe avuto il compito di mantenere l’ordine a bordo, ricorrendo spesso a percosse e minacce. I fermati, dopo gli accertamenti di rito, sono stati condotti al carcere Pagliarelli.