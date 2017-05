MIGRANTI: MAXI SBARCO A PALERMO, FERMATO PRESUNTO SCAFISTA (2)

29 maggio 2017- 19:48

(AdnKronos) - Il trasferimento dal campo base all’imbarcazione sarebbe avvenuto di notte all’interno dei cassoni di furgoni frigoriferi, forse per sfuggire allo sguardo indiscreto dei cittadini presenti lungo l’itinerario da percorrere. I migranti, infine, hanno completato il loro racconto, descrivendo le difficili condizioni del loro viaggio sull’imbarcazione, indicando lo scafista e chiarendone il ruolo. Il fermato, che è accusato di avere condotto una delle imbarcazioni i cui migranti sono confluiti nei 1042 tratti in salvo, è stato condotto al carcere Pagliarelli.Durante le attività di identificazione dei migranti gli investigatori hanno notato uno straniero che si distingueva dagli altri per la conoscenza della lingua italiana e per un abbigliamento più curato. Dagli accertamenti è emerso che si tratta di MAAZOUZI Youssef Maazouzi, marocchino 39 anni, sul quale pendevano due condanne definitive per spaccio di stupefacenti. Anche per lui si sono spalancate le porte del carcere Pagliarelli.