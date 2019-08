17 agosto 2019- 12:05 Migranti: medico Lampedusa, 'Se c'è chi sta male perché non lo fanno scendere?'

Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "Visto che dicono che a bordo c'erano soggetti che stavano male perché non li hanno fatti scendere? Io lo chiedo innanzitutto a me stesso. Se c'è una emergenza sanitaria a bordo fateli sbarcare. Perché ne hanno fatto scendere solo 13? E poi leggo che stanno male...". Lo ha detto all'Adnkronos Francesco Cascio, il medico di Lampedusa al centro delle polemiche per avere detto che i migranti visitati "stanno bene" tranne una ragazza con l'otite.