21 gennaio 2019- 14:18 Migranti: medico Lampedusa, Sinistra pensa solo alle liste per le Europee

Palermo, 21 gen. (AdnKronos) - "Mentre cento migranti, tra cui donne e bambini, vengono riportati in Libia, dove vanno incontro a morte certa e a torture, qui abbiamo solo gente che pensa a fare le liste alle Europee e alle poltrone e perde di vista la realtà, parlo della Sinistra, che per ora non pensa ad altro che a sedersi invece di parlare di esseri umani". E' il duro attacco di Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, protagonista del film 'Fuocammare', alla Sinistra dopo avere appreso che cento persone sono state recuperate dalla Guardia costiera libica per essere riportate in Libia. "Noi parliamo di sbarchi e di flussi, di naufragi ma perdiamo di vista che parliamo di esseri umani - dice ancora Bartolo - tutte chiacchiere. Se vogliamo fare parte dell'umanità e non fare morire questa gente, non riportarli indietro in Libia. Significa condannarli a morte. Definitivamente".