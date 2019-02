9 febbraio 2019- 13:57 Migranti: Mediterranea, 'inchieste su ong bolle di sapone e il mare resta senza navi' (2)

(AdnKronos) - Secondo Alessandra Sciurba, che due settimane fa era salita sulla nave Sea watch alla fonda a Siracusa per incontrare i 47 migranti a bordo, queste inchieste "da un lato finiscono in un nulla di fatto e dall'altro hanno come conseguenza che il Mediterraneo è senza navi. Non sappiamo neppure se ci sono persone che stanno morendo in mare. Significa fare diventare quel mare un deserto perché non c'è più chi la può raccontare". Per Sciurba l'unica conseguenza "grave di tutto questo è che lo stop alle navi nel Mediterraneo".