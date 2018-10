12 ottobre 2018- 17:49 Migranti: Mediterranea presente alla Barcolana

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Mediterranea sarà presente alla Barcolana, la regata velica più grande al mondo in programma domenica 14 ottobre nelle acque del golfo di Trieste. La piattaforma delle associazioni e delle realtà politiche e sociali impegnata in questi giorni con la nave Mare Jonio in una missione di monitoraggio nel Mediterraneo centrale -riferisce una nota- partecipa alla grande festa del mare giunta quest'anno alla cinquantesima edizione con una presenza di oltre 2100 barche a vela provenienti da tutto il mondo.