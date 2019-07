6 luglio 2019- 15:08 Migranti: Mediterranea, 'proposto diverse soluzioni, ci hanno risposto solo No'

Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "In queste ore di attesa snervante non abbiamo sentito che 'no' dalle autorità italiane ed europee. Abbiamo chiesto: possono i naufraghi raggiungere Malta con motovedette del corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera? No. Possono i naufraghi raggiungere Malta su assetti maltesi? No. Possiamo essere riforniti di acqua dolce, cibo e gasolio per arrivare a Malta? No. Possiamo trasbordare in acque internazionali? No. Siamo a un'ora di navigazione da Lampedusa, abbiamo proposto varie soluzioni ricevendo sempre la stessa risposta: No". Così su Facebook Mediterranea Saving Humans che con la sua barca a vela Alex si trova a largo dell'isola di Lampedusa con 41 migranti a bordo.