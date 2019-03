13 marzo 2019- 19:00 Migranti: Mediterranea, 'sabato Mare Jonio riparte per portare voce di speranza'

Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Dopo un rinvio di qualche giorno per condizioni meteo avverse, la Mare Jonio molla gli ormeggi e torna a solcare il Mediterraneo centrale. Là dove è stato imposto il deserto, torniamo a portare una voce di speranza e di rispetto dei diritti e della dignità della vita umana". Lo annuncia Mediterranea Saving Humans. "Grazie a chi ci sostiene, le migliaia di persone diventate in questi mesi Mediterranea. Siamo insieme a bordo con ciascuna e ciascuno di voi, in questa nuova missione, e abbiamo sempre più bisogno del vostro supporto", dice Mediterranea.