29 ottobre 2019- 17:38 Migranti: Mediterranea, 'stop accordi Italia-Libia'

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Il silenzio rappresenta ciò che il prossimo 2 novembre renderà automatica la proroga del Memorandum d’intesa siglato nel febbraio del 2017 tra Italia e Libia. Accordo sulla base del quale l’Italia continua (e potrebbe continuare) a sostenere con milioni di euro la cosiddetta guardia costiera libica e la gestione in loco di centri di detenzione". Lo scrive sul suo sito Mediterranea Saving Humans chiedendo l'interruzione degli accordi tra l'Italia e la Libia. "Le ragioni che dovrebbero spingere verso la chiusura degli accordi con la Libia e non la loro riproposizione sono tali ed evidenti che chi si rifiuterà di farlo si renderà inevitabilmente complice di questi criminali" scrive. "Il governo italiano ha la responsabilità di definire la propria posizione e di agire affinché il Memorandum non venga riaffermato. Mediterranea, e tutte le persone che la animano e sostengono, chiedono apertamente al governo italiano ed al ministro dell’Interno un concreto segno di discontinuità. Da oggi al 2 Novembre mobilitiamoci contro gli gli accordi Italia- Libia: troviamoci in presidi nei nostri territori, organizziamo azioni e flash mob, riempiamo le strade e le piazze per affermare il nostro dissenso e dimostrare che l’Italia non è fatta solo di gente che si nutre di odio e paura, ma di persone che credono ancora in a una società libera, umana, ed alla fine anche più felice".