29 giugno 2019- 11:53 Migranti: Meloni, 'Italia non può farsi prendere in giro'

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "Come previsto alla fine la Sea Watch ha fatto come voleva e ha attraccato al porto di Lampedusa. Questa volta addirittura forzando l’alt della Guardia di Finanza e mettendo in pericolo i suoi stessi passeggeri e le nostre Forze dell’Ordine, il tutto con la complicità di parlamentari italiani vergognosamente schierati con chi viola le leggi dello Stato. Cosa altro deve subire l’Italia?". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia."L’unica soluzione vera all'arroganza delle Ong e agli sbarchi fantasma -ribadisce- è un blocco navale al largo della Libia per impedire ai barconi di partire. E intanto affondiamo (smantelliamo) la Sea Watch, per far capire a olandesi, tedeschi e al mondo intero che l’Italia non si fa prendere in giro".