28 gennaio 2019- 19:37 Migranti: Meloni, 'noi vogliamo verificare complicità sinistra su invasione'

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - "Il Pd vuole istituire una commissione d'inchiesta per capire le cause delle stragi di immigrati in mare. Bene, anche noi di Fdi pensiamo che sia necessario fare luce sui rapporti torbidi tra scafisti e Ong, sulle infiltrazioni terroristiche negli sbarchi e sulle complicità dei governi di sinistra nel piano di invasione programmata dell'Italia". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.