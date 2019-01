5 gennaio 2019- 09:21 Migranti: Meloni, se Di Maio vuole ancora accoglienza governi con Pd

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - "Se Di Maio voleva continuare ad accogliere immigrati avrebbe fatto meglio a fare il governo con il Pd, come aveva provato a fare a inizio legislatura". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia."La soluzione -aggiunge- non è l’accoglienza indiscriminata, né sperare che basti chiudere i porti, l’unica soluzione concreta è il blocco navale al largo della Libia per impedire ai barconi di partire. Questo farebbe Fratelli d’Italia al governo".