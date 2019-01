23 gennaio 2019- 12:19 Migranti: Meloni, 'sgombero previsto ma quando rimpatri?'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Lo sgombero del Cara di Castelnuovo di Porto? È una cosa prevista da tempo. Parliamo di strutture sovraffollate e che non rispettano le regole: è giusto che queste persone vengano distribuite in strutture più piccole, più gestibili e dove possano essere accolte in condizioni migliori". Lo ha detto in un'intervista a RaiNews 24 il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni."Quello che manca però nella politica del Governo, oltre al tema del blocco navale al largo della Libia, sono i rimpatri e i centri sorvegliati che ci chiede la Ue. Le persone che non hanno diritto a stare qui devono essere rimpatriate e chi fa domanda d'asilo ed è in attesa di una risposta deve essere trattenuto nei centri sorvegliati. È quello che fa, ad esempio, l'umanissima Germania di Angela Merkel".