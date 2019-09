24 settembre 2019- 11:31 Migranti: Messina, giocattoli e palloncini per i bimbi sbarcati dalla Ocean Viking

Palermo, 24 set. (AdnKronos) - Giocattoli e palloncini per i bambini appena sbarcati dalla nave Ocean Viking al porto di Messina. Sono 14 in tutto i minori a bordo della imbarcazione di Msf e Sos Meditarrenee, tra cui un bimbo nato appena 10 giorni fa e i suoi fratellini di un anno e mezzo e tre anni. Le operazioni di sbarco sono ancora in corso al molo Norimberga.