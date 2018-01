MIGRANTI: MICCICHè, BONGIORNO SU MIGRANTI? E' CANDIDATA CON LA LEGA E SI è ADEGUATA...

29 gennaio 2018- 14:06

Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - "Le parole di Giulia Bongiorno sui migranti che sarebbero un 'pericolo per le donne'? Perché è candidata con la Lega, altrimenti non lo avrebbe detto. Nel periodo in cui difendeva Andreotti non lo avrebbe mai detto. Ma ci si adegua...". Lo ha detto il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè (Fi), commentando le dichiarazioni dell'avvocato palermitano Giulia Bongiorno, capolista con la Lega alle prossime Politiche.