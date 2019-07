3 luglio 2019- 09:51 Migranti: Miceli (Pd), 'Bonafede si dimetta, non difende giudici da attacchi Salvini'

Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - "Il ministro della Giustizia Bonafede che rimane silente dopo la violenta invettiva di ieri sera del suo collega Salvini contro la magistratura e contro la gip di Agrigento è complice di quel linguaggio, complice di quegli attacchi, complice di quella farneticante diretta facebook. Se il titolare del ministero della Giustizia non difende la giustizia e non difende i giudici farebbe bene a dimettersi". Lo dichiara il deputato del Pd Carmelo Miceli, componente della commissione Giustizia della Camera. "Già Di Maio - aggiunge - si è accodato sulla linea anti magistrati di Salvini. L’ennesima pietra tombale sulla presunta onestà, sulla presunta legalità dei Cinquestelle. Beppe Grillo non ha nulla da dire? I Cinquestelle sono con i magistrati solo quando fanno come dicono loro? La magistratura è buona solo se esegue gli ordini di Salvini? Una deriva vergognosa, neanche ai tempi di Berlusconi”.