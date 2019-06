11 giugno 2019- 15:17 Migranti: minacce a Patronaggio, sabato sit in solidarietà ad Agrigento

Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Un sit in di solidarietà è stato organizzato per sabato prossimo davanti al Palazzo di giustizia di Agrigento per esprimere la propria vicinanza al Procuratore capo Luigi Patronaggio, dopo le minacce di morte ricevute ieri con una lettera contenente un proiettile 6,35. "La Procura non si tocca. Noi siamo tutti Patronaggio. Sabato alle 10 sit in davanti alla Procura di Agrigento in sostegno dell'azione del procuratore Luigi Patronaggio", si legge in un messaggio diventato virale sia su Facebook che su whatsapp in cui si invitano i cittadini a partecipare. A promuovere l'iniziativa è il comitato "Titano" che si batte per l'acqua pubblica. Proprio ieri, dopo avere ricevuto le minacce, si è riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Dario Caputo. Alla fine si è deciso di rafforzare la scorta al magistrato.