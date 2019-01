25 gennaio 2019- 11:07 Migranti: Minniti, 'Libia non è porto sicuro'

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - La Libia "non è un porto sicuro. Per una ragione semplicissima. Perché la Libia non ha mai firmato la Convenzione di Ginevra. La Convenzione di Ginevra è del 1951. Su questo la comunità internazionale ha una certa responsabilità”. Lo ha affermato Marco Minniti, ospite di 'Agorà' su Raitre.