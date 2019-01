25 gennaio 2019- 11:02 Migranti: Minniti, 'sequestro Diciotti tra pagine più tristi democrazia italiana'

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "La pagina del sequestro della nave Diciotti penso che sia una delle pagine più tristi della democrazia italiana. Tenere per giorni in mare, negare un porto ad una nave della Guardia costiera, di un corpo militare dello Stato, con a bordo dei militari con le stellette dello Stato italiano, con 177 persone, lo ritengo un atto ignobile per una democrazia". Lo ha affermato Marco Minniti, ospite di 'Agorà' su Raitre."Una democrazia -ha aggiunto- non fa trattati, convenzioni diplomatiche, tensioni diplomatiche con altri Paesi tenendo in ostaggio migranti ed equipaggi militari. In quel momento la democrazia italiana ha perso un pezzo di se stessa".