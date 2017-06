MIGRANTI: MINORI NON ACCOMPAGNATI, IN LOMBARDIA AL VIA LA RICERCA DI MILLE TUTOR

8 giugno 2017- 19:01

Milano, 8 giu. (AdnKronos) - Il Garante regionale della Lombardia per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Massimo Pagani, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con i Tribunali per i Minorenni di Milano e Brescia e con i Tribunali ordinari. Il documento segna la fase operativa di quanto disposto dalla recente normativa nazionale sui minori stranieri non accompagnati, che in Lombardia sono 1.075, a cui vanno aggiunti quelli in arrivo e quelli non censiti. Con questo accordo, gli uffici del Garante pubblicheranno a breve un bando per quanti vorranno candidarsi a svolgere il ruolo di tutor dei minori. Dopo un corso di formazione in moduli di alcune giornate, accertati i requisiti di base, verrà stilato un elenco presso i Tribunali. Da lì il giudice tutelare potrà attingere per affidare un tutor ad ogni minore e più minori solo quando la tutela riguarda fratelli o sorelle.Ora l’invito è rivolto a cittadini, professionisti, educatori che vogliano candidarsi, volontariamente e gratuitamente, al ruolo di tutori: ne serviranno almeno mille.“Quando si tratta di garantire diritti ai minori non si può perdere tempo e sottolineo con un certo orgoglio il fatto che la Lombardia sia la prima regione in Italia a sottoscrivere questo tipo di accordi, tra l’altro con un atto uniforme per tutte le realtà territoriali", spiega il Garante regionale, Massimo Pagani. "Il Consiglio regionale si farà carico economicamente della formazione dei tutori, mentre l’Ufficio del Garante si occuperà delle azioni di coordinamento e raccordo, attività che già sta svolgendo magistralmente. Il nostro lavoro mira a un solo obiettivo: garantire diritti e legalità".