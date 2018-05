4 maggio 2018- 11:09 Migranti: minori stranieri non accompagnati, formazione a Siracusa

Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - La Fondazione Terre des Hommes Italia, in collaborazione con l’Asp di Siracusa, ha promosso un corso di formazione destinato ad operatori sanitari della provincia aretusea sul tema “Minori Stranieri non Accompagnati e vulnerabilità. Profili sanitari e legali” per il 7 maggio 2018, che vedrà impegnate due professioniste del mondo del diritto e della medicina legale riconosciute sul piano nazionale ed internazionale: l’avvocato Alessandra Ballerini e il medico legale Cristina Cattaneo dell’Università di Milano.L’evento formativo, con il coordinamento didattico-organizzativo dell’Ufficio Formazione permanente dell’Azienda di cui è responsabile Maria Rita Venusino e dell’Ufficio Territoriale Stranieri dell’Asp di Siracusa diretto da Lavinia Lo Curzio, con la responsabilità scientifica di Federica Giannotta della Fondazione Terre des Hommes Italia, si terrà lunedì 7 maggio 2018 nella sede dell’Ufficio Formazione in viale Epipoli 72 con inizio alle ore 8,30. Ad aprire i lavori saranno il commissario dell’Asp di Siracusa Salvatore Brugaletta e il direttore sanitario Anselmo Madeddu.Il corso, con l’obiettivo di rafforzare la qualità del servizio di assistenza e presa in carico dei minori stranieri non accompagnati in Sicilia, è destinato ad operatori sanitari provenienti dai diversi ambiti in cui si snoda l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, dallo sbarco ai centri di prima accoglienza, ai presidi ospedalieri e affronterà il doppio ambito delle questioni legali e sanitarie che, da sempre, sono implicate nella protezione di questo vulnerabile target di migranti. L’iniziativa costituisce un’ulteriore testimonianza della ormai consolidata collaborazione avviata da anni tra l’Ufficio Territoriale Stranieri dell’ASP di Siracusa e Terre des Hommes Italia, organizzazione che opera da quasi 60 anni per la difesa dei diritti dei minori e che dal 2011 è in prima linea nell’assistenza dei minori migranti con il suo progetto FARO.