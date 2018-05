5 maggio 2018- 15:59 Migranti: Mirabelli (Pd), Salvini capace solo di campagna elettorale

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - “Con questa infelice frase contro Gentiloni, Salvini dimostra di essere capace solo di fare campagna elettorale. Dice di essere pronto per salire a Palazzo Chigi, ma prega di non trovare la strada". Lo afferma Franco Mirabelli, vicecapogruppo del Pd al Senato."La questione dei migranti -aggiunge- è sparita dai radar di Salvini per i 60 giorni del balletto inconcludente con cui Lega e M5S hanno tenuto in ostaggio la nostra democrazia. Ora ricompare, con i soliti toni populisti e demagogici. La verità è che i lavoratori migranti sono da tempo una ricchezza per il nostro Paese e le nostre aziende ed è nell’interesse dell’Italia e degli italiani gestire con umanità e legalità il fenomeno migratorio”.