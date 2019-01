22 gennaio 2019- 19:51 Migranti: Morassut, 'da Lega atteggiamenti da camera dei Fasci'

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "Ho chiesto al Governo e al Ministro Salvini di riferire in aula sullo sgombero del Cara di Castelnuovo di Porto, a nord di Roma. Ho dovuto parlare in un clima da Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra grida e insulti che provenivano dai banchi della Lega. Ribadisco che i metodi utilizzati per lo sgombero non sono da Stato di diritto”. Lo dichiara il parlamentare democratico Roberto Morassut in una nota.