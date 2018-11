29 novembre 2018- 20:00 Migranti: Morassut, in piazza contro stop Global Compact

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "È gravissimo che il Governo italiano abbia annunciato in forma 'indiretta' e per bocca di Salvini di non voler sottoscrivere le intese per il Global compact. È grave per la forma eversiva dell’annuncio, perché Salvini è un Ministro degli Interni che agisce da premier ed e grave per la sostanza dell’annuncio". Lo dichiara in una nota il deputato e membro della Direzione Nazionale del Pd, Roberto Morassut."Qualora questo orientamento fosse confermato - continua Morassut - bisogna scendere in piazza ed unire il diritto alla sicurezza dei cittadini con quello alla dignità dei migranti", conclude.