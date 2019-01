28 gennaio 2019- 15:43 Migranti: Mulè, 'serve buon senso non blitz umanitari e polemiche'

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - "A bordo della Sea Watch3 l’unico titolato a salire dovrebbe essere il buon senso interrompendo il defatigante braccio di ferro dove tutti perdono: dal senso di umanità a quello di comunità europea. Continuare nei tentati blitz umanitari e nelle polemiche politiche non fa che mortificare tutti". Lo afferma Giorgio Mulè, portavoce dei Gruppi parlamentari di Fi."I rimedi per iniziare finalmente a cambiare rotta -aggiunge- sono noti: la revisione del trattato di Dublino, gli accordi per procedere finalmente alle espulsioni di chi non ha diritti a rimanere in Italia e un piano di investimenti dell’Ue di almeno 50 miliardi in Africa. Il di più appartiene al demonio della strumentalizzazione della politica".