3 gennaio 2019- 13:41 Migranti: Nardella a Salvini, intimidazioni non servono, combatteremo legge

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "Le intimidazioni di Salvini non servono. Firenze non viola alcuna legge. Apriremo un tavolo con volontariato, terzo settore e mondo del lavoro. Legalità e accoglienza. Combatteremo questa legge che aumenta clandestini e insicurezza nelle città. Il mio è buonsenso, non buonismo". Lo scrive su twitter il sindaco di Firenze, Dario Nardella.