MIGRANTI, NAUFRAGA BARCONE: ALMENO 20 MORTI

24 maggio 2017- 12:47

Roma, 24 mag. (AdnKronos) - E' di almeno 20 morti il bilancio provvisorio delle vittime del naufragio di un barcone al largo delle coste libiche. A bordo dell'imbarcazione, riferiscono fonti della Guardia Costiera, si trovavano circa 500 migranti.Circa 200 delle persone che si trovavano a bordo sono state sbalzate in acqua, forse a causa di un'onda. Sul luogo del naufragio stanno operando il pattugliatore Fiorillo della Guardia Costiera, un rimorchiatore e una nave del Moas. La centrale operativa di Roma della Guardia Costiera sta inviando in zona altre unità navali per contribuire ai soccorsi e sostenere le navi nelle ricerche dei dispersi.