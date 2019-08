18 agosto 2019- 13:28 Migranti: naufraghi si gettano da Open Arms in acqua, recuperati in due

Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - Alcuni migranti si sono gettati in acqua dalla nave Open Arms per raggiungere la terraferma nuoto. Almeno due, come apprende l'Adkronos, sono stati recuperati e portati in salvo.