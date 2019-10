10 ottobre 2019- 18:00 Migranti: naufragio Lampedusa, salme lasceranno l'isola domani in nave

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Le tredici salme delle vittime del naufragio di Lampedusa lasceranno l'isola domani mattina a bordo della nave traghetto in viaggio da Porto Empedocle alle Pelagie. La nave, dopo la partenza di ieri sera, è dovuta tornare a Porto Empedocle per un guasto. Ma è ripartita oggi prima di mezzogiorno e dovrebbe arrivare a mezzanotte a Lampedusa. Dopo il suo arrivo verranno caricate a bordo le bare contenenti i resti delle tredici donne morte nel naufragio e verranno portate in diversi cimiteri dell'agrigentino.