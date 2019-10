16 ottobre 2019- 11:28 Migranti: naufragio Lampedusa, sommozzatori si immergono per recuperare vittime

Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - I sommozzatori della Guardia costiera si immergeranno oggi per la prima volta a circa 60 metri di profondità, a sei miglia a Sud di Lampedusa, per iniziare il recupero delle vittime del naufragio dello scorso 7 ottobre. I sommozzatori sono da questa mattina nella camera iperbarica di Lampedusa per prepararsi all'immersione. Pronti a intervenire anche, oltre al nucleo sommozzatori della Guardia costiera di Messina, anche i nuclei di Cagliari e Napoli. Sono dodici al momento le salme individuate in profondità, tra cui una madre abbracciata al proprio figlio piccolo.