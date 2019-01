19 gennaio 2019- 11:31 Migranti: naufragio, stanno meglio i tre sopravvissuti trasferiti a Lampedusa

Palermo, 19 gen. (AdnKronos) - Sono stati trasferiti a Lampedusa i tre superstiti del naufragio avvenuto ieri nel Mediterraneo, sulla rotta Libia-Italia, dove un gommone con una ventina di persone a bordo e che si trovava 50 km a nord-est di Tripoli è naufragato. Tre migranti sono stati salvati da un elicottero della Marina Militare italiana e portati a Lampedusa dove hanno trascorso la notte alla guardia medica. Gli altri 17 sono dispersi. I tre superstiti dopo essere stati portati a Lampedusa sono stati soccorsi dai sanitari in ipotermia. Le loro condizioni erano giudicate "molto serie". Nella notte sono stati rifocillati e riscaldati, e questa mattina sono stati dimessi e portati all'hotspot dell'isola. Si tratta di subsahariani maggiorenni recuperati in mare privi di conoscenza. Uno era in acqua e gli altri due si trovavano in una zattera di salvataggio lanciata in precedenza. Proprio ieri erano sbarcati a Lampedusa, altre 67 persone, soccorse dalla Guardia Costiera.