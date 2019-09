11 settembre 2019- 18:40 Migranti: nave Ocean Viking fa rotta verso Nord, chiesta evacuazione donne incinta

Palermo, 11 st. (AdnKronos) - La nave Ocean Viking, di Sos Mediterranée e Msf, sta lasciando la zona Sar, e sta facendo rotta verso nord dopo aver fatto richiesta alle autorità marittime di Italia e Malta di una evacuazione medica per la donna incinta di nove mesi soccorsa tre giorni fa. A bordo ci sono 84 naufraghi. La nave Ocean Viking ha virato verso nord "per avvicinarsi alla possibile posizione dell'evacuazione medica e ridurre la distanza che verrebbe percorsa in elicottero per portare la donna (incinta al nono mese, ndr) in un ospedale sulla terraferma", come spiega su Twitter Medici senza Frontiere.