MIGRANTI: NICOLINI, MI ADDOLORA DIBATTITO MONTATO DALLA POLITICA SU ONG

28 aprile 2017- 08:30

Palermo, 28 apr. (AdnKronos) - "La Procura di Catania sta facendo il suo dovere e aspettiamo che l'inchiesta sulle ong faccia il suo corso, ma mi addolora e mi fa tristezza il dibattito politico, lo scandalo, che si è montato dalla politica. Mi sembra che si stia capovolgendo il mondo. In questo momento sono sotto accuse le ong, delle organizzazioni di indubbia moralità, come Medici senza frontiere, che sono lì a coprire un vuoto lasciato dall'Europa, non dell'Italia". Lo ha detto la sindaca di Lampedusa Giusi Nicolini intervenendo alla trasmissione 'Agorà' su Rai 3 sull'indagine della Procura di Catania sulle ong. "Ci sono solo la Guardia costiera italiana e la Marina militare ad affrontare una emergenza umanitaria mentre non c'è l'Unione europea e cosa fa la politica italiana? Critica e accusa le ong - dice Nicolini - Perdendo di vista che se lì fosse provato questo sospetto il reato non dovrebbe essere solo di traffico di esseri umani, ma di tentata strage, perché chi aiuta i trafficanti di esseri umani sta commettendo una strage, non sta trafficando". "Quindi, mi piacerebbe che si riportassero le cose al loro posto - aggiunge Nicolini - Bisognerebbe preoccuparsi di quelli che muoiono. I partiti che oggi si scagliano contro le ong sono le stesse che nel 2013 dopo la strage di Lampedusa piangevano e dicevano: 'Mai più stragi'". Nicolini, rivolgendosi al vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, ha detto: "Se pensate che l'arrivo dei migranti sia aumentato per la presenza delle ong, non siete in grado di governare il paese".